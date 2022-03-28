數位市場法案的第二個影響是衝擊到平台的守門人，或是說賭場的莊家，蘋果將被迫允許用戶在自家的App Store之外安裝其它app應用。歐盟委員會發言人Johannes Bahrke稱，「我們認為，智慧型手機的擁有者應有權自由選擇使用方式」，「這種自由包括能夠在智慧型手機上選擇其它來源的apps」。

蘋果平台除了要允許第三方的app商店加入之外，也需允許用戶能安裝其它來源的apps，並允許app開發商在不使用蘋果支付系統之下，來使用蘋果的App Store。以後可能的情景是，使用iPhone的用戶甚至可以拋棄Siri，改用亞馬遜的Alexa語音助理。

蘋果一向反對iPhone出現翻牆的下載，認為會影響其安全性。然而長期以來，Mac一直允許使用者從蘋果官方商店以外的地方下載應用程式，但蘋果一直辯稱，這種方法不適用於iPhone，因為這些行動裝置攜帶著更敏感的資訊。儘管如此，對於決心足夠的使用者來說，還是有很多方法可以讓其它app在iPhone上使用。

歐盟認為，只要把選擇權交到使用者手中，蘋果的安全擔憂可以減輕，允許用戶在裝置設定中進行選擇，然後選擇他們習慣於在哪裡安裝應用。谷歌已經在Android系統上提供了類似的切換功能，使用者必須手動關閉一功能，才能從第三方來源下載應用。

該DMA法案在歐洲議會及歐盟27個成員國代表中仍有最終的投票權，但被認為其通過只是一種形式工作。歐盟執委會數位部門的主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在上周五表示，她預計DMA將在今年10月通過生效，從那候開始，大型科技公司必須證明自己沒有阻礙競爭。

蘋果一名發言人表示，該公司「擔心DMA的某些條款會給我們的使用者造成不必要的隱私和安全漏洞，而其它條款將禁止蘋果對智慧財產權進行收費，而這些智財權是蘋果大量投資之下所創造的」。 谷歌表示，它支持DMA在消費者選擇和互操作性方面的許多抱負，但該公司擔心「一些規定可能會減少創新，減少歐洲人可以選擇的範圍」。

亞馬遜表示，它正在評估DMA對公司的意義。Meta和旅遊公司Booking.com均拒絕置評。微軟負責歐洲事務的副總裁Casper Klynge表示，微軟對DMA「抱持支持態度」。

有跡象顯示，即便在法案實施之前，它就已經生效了。上周三，在歐洲議員舉行最終談判的前一天，谷歌允許Spotify在其安卓應用中測試自己的支付系統，此表明谷哥願意遵守新規則。

歐洲議員們對華盛頓方面的反美指控不以為然，認為歐洲現在能夠集中資源，控制大型科技公司的市場力量。並且只有市值超過750億歐元(約830億美元)和4500萬名月活躍歐盟用戶的公司才屬於該法案的範圍。