有些女生外貌姣好、情商高，還有著很出眾的魅力，非常吸引人，不過他們在戀愛的時候，卻像刁蠻公主一般，讓人覺得難以伺候。《搜狐網》運勢專欄點名，牡羊、獅子、水瓶、天蠍的女生就是這類型的人，往往讓男人又愛又恨。

▍牡羊女

牡羊女脾氣是出了名的火爆，不過她們本身也有著很大的魅力，熱情、有活力，身上洋溢著青春的氣息，而且顏值也不低。在戀愛的時候她們也會體貼戀人，同時會有一腔熱情來讓男人感受到她們的愛意。

很多男生會有些受不了牡羊的火熱和潑辣，但是又沉迷在她們傻白甜的戀愛腦中難以自拔，牡羊女可以做貼心小可愛，也能夠成為霸氣女王，可以說是讓男人們又愛又恨。

▍獅子女

獅子座的女生一向特別強勢，她們越是難以掌控，就越能夠激起男人的征服欲。儘管戀愛時，獅子女有些刁蠻任性，脾氣也很難哄，但是這不妨礙男人對她們的喜愛和傾慕。

獅子女有著與大眾不同的特質，她們的驕傲和強勢讓男人又愛又恨，她們不僅情商高，能力也很出眾，很多人都會被獅子女身上迷人的氣質所吸引。

▍水瓶女

水瓶女總是讓人很難猜透，她們思維獨特，智商情商都很高，是一個非常有魅力的人，雖說她們讓人難以捉摸，但是對於戀愛也是很認真的。水瓶女在戀愛時可以全心全意對另一半好，和她們交往可以感受到前所未有的樂趣和快樂。

然而水瓶女的性子有些時候忽冷忽熱，一會可以把人寵到天上，一會又冷漠至極，這種任性的做法實在是讓人難以把握，男人們也因此是對水瓶女又愛又恨。

▍天蠍女

天蠍座的女生神秘又高冷，身上自帶著一股清冷而迷人的氣質，讓男人們忍不住想要靠近探索。不過她們不會輕易與人打交道，在不熟悉的人面前，她們往往顯得特別冷漠。但如果走進她們內心就會發現，天蠍女實際上是個特別熱情的人，在戀愛中可以一心一意愛對方，付出所有來對待另一半。

但是一旦感情出了問題，天蠍女也是第一時間抽身離開，不給任何挽留的機會，十分決絕，這樣的天蠍女，實在是讓男人們又愛又恨，欲罷不能。