戰爭助長原物料價格 澳洲Q1企業信心下滑 10:582022/03/28 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）最新調查指出，今年第一季澳洲企業信心指數較前一季下滑5點至14點，且景氣指數也較前一季下滑5點至9點，原因除了供應鏈混亂遲遲未解之外，烏俄戰爭助長原物料價格也讓企業輸入成本增加，打擊企業信心。 澳洲國民銀行首席經濟學家奧斯特（Alan Oster）表示：「今年第一季開頭Omicron變種病毒造成的疫情打亂產業活動，再加上歐洲局勢動盪，導致企業信心及景氣指數雙雙下滑。」 俄國供應缺口難補齊 油價重回100美元之上 大陸「國潮」崛起 NIKE大中華區業績下滑 #奧斯特 #企業信心 #下滑 #助長 #原物料價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／世界需要勇於任事的中國 04:102022/03/18 焦點新聞 英國2月零售銷售下滑 3月消費者信心惡化 22:222022/03/25 財經 外資閃人 新台幣NEER回落 04:102022/03/12 金融．稅務 《國際經濟》韓2月PPI又升 物價上漲壓力大 17:282022/03/23 財經 開電動車比開汽車省錢 終身成本便宜4,700美元 03:032022/03/22 財經 尖牙指數上周飆漲、創紀錄 統一FANG+ETF規模破百億元 17:042022/03/21 財經 打炒房見效了！ 房貸餘額年增率 連兩月下滑 04:102022/03/26 財經要聞 英業達 擬配1.4元現金股利 04:102022/03/16 證券．權證 原物料價格飆 南僑2月獲利縮水 04:102022/03/22 證券．權證 2月零售銷售下滑...英國消費者信心 連四黑 04:102022/03/26 全球財經 少了俄羅斯石油 特斯拉笑了 10:002022/03/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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