澳洲國民銀行（NAB）最新調查指出，今年第一季澳洲企業信心指數較前一季下滑5點至14點，且景氣指數也較前一季下滑5點至9點，原因除了供應鏈混亂遲遲未解之外，烏俄戰爭助長原物料價格也讓企業輸入成本增加，打擊企業信心。

澳洲國民銀行首席經濟學家奧斯特（Alan Oster）表示：「今年第一季開頭Omicron變種病毒造成的疫情打亂產業活動，再加上歐洲局勢動盪，導致企業信心及景氣指數雙雙下滑。」