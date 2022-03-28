上海27日晚間公佈通告，要分別在黃浦江以東、以南與浦西先後啟動新一輪核酸篩查與社區封控。上海市人民政府新聞辦公室28日疫情防控新聞發佈會上，復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，通過分析篩查結果，發現疫情呈現區域聚集、全市散發並存2特點，存在爆發潛在風險。經綜合研判，有必要採取更果斷、堅決措施，進一步降低人群流動，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

吳凡表示，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，因時因勢，快速控制疫情上升勢頭，儘快實現社會面清零。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷說明，新一輪核酸篩查與原來的網格化篩查包括抗原檢測同步展開，並分兩批依次進行。第一批是黃浦江以東、以南的浦東新區等重點區域及毗鄰區域，從3月28日5點至4月1日5點，嚴格封控管理4天，期間間隔至少24小時展開2次核酸檢測。

根據觀察者網報導，第二批地區則包含黃浦江以西的閔行區、徐匯區、嘉定區、黃浦區等重點區域及毗鄰區域，還有除第一批以外的其他區域，從4月1日3點至4月5日3點嚴格封控管理4天，期間間隔至少24小時進行2次核酸檢測。

同時3月28日至4月1日期間，第二批地區的重點區域仍需嚴格落實封控管理，非重點區域進行1次抗原檢測。