台東縣長饒慶鈴今天到快篩站了解快篩情形。（台東縣政府提供）

台東昨天出現6起本土確診個案，由於確診者都住在卑南鄉初鹿地區，今天上午設在初鹿的快篩站湧入300多人，驗出10名陽性反應，送PCR採檢。旅宿業者表示，清明連假將至，本周六、日的住房率幾乎都是9成以上，目前未出現退房情形，而初鹿牧場仍維持正常營業，但所有員工都要快篩，園區內加強清消。

今天在初鹿國小的快篩站湧入許多民眾，縣衛生局增加1條快篩線，並發號碼牌以避免群聚，到上午10點止，快篩驗出8名陽性反應民眾，衛生局已緊急送醫院做PCR採檢確認，有家長說， 因為畢竟是在村子裡出現確診，學校又停課，就帶小孩來快篩。

縣長饒慶鈴表示，因排隊檢驗民眾眾多，馬上指示衛生局協調今日增加延平、鹿野衛生所支援，新增1條篩檢線來提升效率，避免讓民眾久候。上午也特別前往視察，感謝現場執行快篩的醫檢及警察，並鼓勵有足跡重疊跟有需要的民眾前往篩檢。

另外，截至昨天深夜，縣府再匡列12人，目前總計匡列30人PCR採檢，目前確診數仍為6人，其餘23人陰性，1人採檢中。今天早上初鹿國中、國小則由環保局協助校園清消，學校老師以電腦視訊關心學生身體狀況；至於後續是否停課或其他應變措施，縣府將滾動式調整。