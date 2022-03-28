《模範棒棒糖》男星阿本出道多年，拍攝過無數作品，2016受訪聲稱退居幕後，想不到緋聞仍是滿天傳，對象還是多年好友炎亞綸，如今阿本上傳一張和炎亞綸家庭的合影，原因在於替炎亞綸的台大退休醫生老爸吳明修慶生，現場直接曬出幾人共享天倫的合影，想不到該篇貼文卻引發大歪樓，拱著兩位大男孩乾脆直接「在一起吧！」

阿本近幾年來雖退居幕後，但仍有在網路分享日常，帥照接連上傳屢屢引發關注，27日晚間在FB就有張與炎家9個人的合照，他發文寫下「太久沒聚了！炎爸生日快樂！珍惜每一次聚會！」身穿紫色毛衣的他，右手比出一個ya手勢，看得出心情是相當愉快，而他其實跟炎亞綸並未站得太近。

這一張合影，卻還是讓網友聯想起和炎亞綸間的緋聞，網友們調侃說道「要結婚了嗎？」阿本隨即回應是好朋友的關係，不過網友笑稱是在「見家長」，緊接著就是一連串的暴動，「本來就是一家人的關係啊」、「在一起」、「怎麼辦真的好甜，真的不在一起嗎？」、「原地結婚」、「炎P爸爸生日快樂！」、「假如你們共結連理粉絲群應該會興奮死吧」阿本則要大家冷靜點。

阿本2020年發出「禁打擾」臉書全文。(圖／阿本＠FB)

關於兩人關係，外界對他與炎亞綸的關係實在太過好奇，2020年他曾被拍到和炎亞綸共同出遊，雖兩人僅是因戲結緣的好友關係，卻被媒體越描越黑，無時不在的攝影機已嚴重打擾到他的私生活，儘管他已把話放在那邊，大家還是好奇不已，如今阿本時隔兩年，借著慶生場合澄清兩人關係，再次引起討論。