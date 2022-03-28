新北市動保處接獲民眾通報，有業者在蝦皮等電商平台違法販售山豬吊組裝零件，朱姓販售業者辯稱，去年年底開始向大陸淘寶網訂購，民眾下單後才會批貨進來販售，並無賣出任何1組山豬吊，但動保處調查發現已售出給21位民眾，依《新北市動物保護自治條例》第17條販售山豬吊，處業者1萬5000元罰鍰，也是自治條例2月上路後開罰首例。

動保處表示，8日接獲民眾通報，有業者在網路蝦皮、露天、Pchome等多處電商通路平台，販賣山豬吊組裝物，該名業者在電商平台上不僅販售山豬吊成品，並販賣6種組裝零件，包含踏板、強力彈簧、金屬套索等組裝品，非法販售山豬吊業者已違反新北市動保自治條例第17條，裁罰1萬5000元罰鍰，動保處再行文請電商平台提供購買者資訊，持續追查購買非法山豬吊民眾，依動物保護法再各處1萬5000元罰鍰，動保處並要求各電商平台協助下架山豬吊商品，以免再有民眾購置受罰。

動保處表示，「山豬吊」陷阱是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，嚴重會造成動物殘肢甚至死亡，農委會雖於2011年6月動物保護法修正明訂任何人不得架設山豬吊規定，但為防止不肖業者販售，新北市政府2月23日公告動物保護自治條例，全國首創全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借。