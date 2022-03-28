曾誇言要做「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司負責人呂政諺、張秀蘭夫婦，去年4月驚傳跳票、拖欠員工薪資，公司惡性倒閉，嘉義檢調查出夫妻倆涉嫌侵吞資金1.6億，疑潛逃美國，檢方已依侵占、詐欺、背信罪通緝2人，調查局並將2人列為「追緝外逃要犯」名單，擬透過台美司法互助緝捕2人返台歸案。

據調查，青松樂活科技公司是由呂政諺父親呂清涼成立，呂清涼原本在嘉義縣水上鄉擺攤賣菜，後來成立青松農產行、青松農場、青松果菜生產合作社，之後在太保市設立大型廠房，公司交由兒子呂政諺主導經營。

青松公司是嘉義縣指標性農企業，也是國內大型蔬果經銷及物流中心，近年不斷擴展業務，營運項目包括農產儲藏、包裝、冷鏈物流、清洗及生產熟食蔬菜，年營業額6、7億元，曾一度計畫興櫃上市，負責人呂政諺曾登上媒體版面，號稱要當「蔬果界台積電」。

但青松公司去年4月起陸續傳出積欠農民貨款、拖欠員工薪水、公司跳票等狀況，負責人呂政諺夫婦、小孩、父母全家失聯，地方人士懷疑是公司擴充過快，可能現金周轉不靈，財務缺口恐超過3000萬元，據了解，地方盛傳呂家曾疑似向地下錢莊借貸。

嘉義檢調獲報展開追查，發現呂政諺夫婦案發前異常提領公司大筆現金，2人去向不明。檢調初步清查雲林縣麥寮鄉、元長鄉、四湖鄉等鄉鎮有數百名契作農民、廠商受害。

檢調查出，青松負責人呂政諺（42歲）、經理張秀蘭（43歲）2人自2020年1月至2021年4月間，涉嫌侵占青松公司帳戶現金及公司支票，1億6229萬2543元，涉犯《刑法》侵占、詐欺及背信罪，2人疑於2021年4月25日先搭機出境到大陸，轉赴美國藏匿。

嘉義檢方今年1月對呂、張2人發布通緝，通緝時效至2047年止，調查局日前也對夫婦倆列為「外逃通緝犯」名單，積極追緝2人返台歸案。