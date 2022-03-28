這「羊」太威！台北君悅酒店積極搶攻親子客群，自3月起開賣之笑笑羊主題假期深獲旅客好評，7月底前每週末住房皆逾9成，專案含凱菲屋雙人早餐、特製迎賓甜點盤及精美贈禮，每房至多兩位12歲以下兒童免費入住，房客獨享五樓笑笑羊兒童專區，體驗手做黏土、塗色等親子活動，拍照打卡再送精美贈禮。

台北君悅酒店籌畫多時，取得與英國Aardman阿德曼動畫公司授權，首度公開六間療癒可愛的笑笑羊主題房，範圍包括館內18樓四間視野絕佳的101景觀客房，結合影集中的睡夢系列 (Sheep Dreams)打造「雲朵藍」、「幸運粉」、「繽紛星空」及「英式搖滾」充滿驚奇的住宿體驗；另外兩間則將18坪君悅客房分別改造為帶有活力運動元素的「冠軍系列」(Champion Sheeps)及充滿少女夢幻氛圍的「繽紛農場系列」(Farmyard Fancies)，套房賓客享嘉賓軒禮遇，房內亦免費加設兒童星空露營帳篷。

除了親子客群，搶攻即將到來的四天連假，台北君悅接連推出超殺食宿方案，針對餐飲消費持續強打振興五倍券餐飲消費放大1.5倍優惠，整個四月將鎖定家庭客層，於凱菲屋及Ziga Zaga 分別為兒童打造主題餐點，4月1日至17日期間凡於館內餐廳單筆消費滿2000元，加碼享萬元好禮抽獎資格，期能為當月業績挹注15％成長。

4月1日至4月30日，凱菲屋主廚胡政裕精選孩童喜愛食材，獻上超吸睛「多力多滋豆皮壽司」、「肉鬆米果炸壽司」將酥炸脆皮日本多彩米果外層搭乘軟嫩玉子燒、鹹香肉鬆內餡，豐富味蕾層次，亦有夏威夷炒飯、翡翠蝦仁燴豆腐、可愛小豬造型奶黃流沙包等多款童趣料理；Ziga Zaga副主廚劉學松則將對兒女疼愛之情化為料理巧思泉源，推出「童趣義饌」義式套餐，欲以滿滿海陸鮮香擄獲小朋友味蕾。

為全力拉抬4月營收，台北君悅再下猛藥，3月29日至4月10日期間將於官網限定推出平日每晚3999元整「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」住房專案，持五倍券免費升等至豪華客房(12坪含浴缸)，專案含雙人凱菲屋早餐買一送一及超狂「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」餐盒，亦可累積會員點數及房晚，4月底前住房適用，期能為當月住房業績增加與去年同期2成以上增幅。