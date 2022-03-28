台中市前交通局長王義川28日率「台灣正青」3名市議員參選人到市府抗議。（盧金足攝）

民進黨傳出看好徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，日前宣布參選台中市長的王義川28日表示，他向選對會與蔡英文總統報告準備「五大正義、十大台中政策願景」，請蔡總統納入考量，接棒台中市政，這次讓6年級生準備上場，打贏台中市長選戰。

前台中市府交通局長王義川日前宣布參選台中市長，也表示準備25份考卷要來檢測台中市長盧秀燕，今天第一堂的考卷，主題為五大爭議的「土地爭議」，喊出下架「500億市長」，台中需要土地正義。

參選台中市長以其對市政的了解，發揮即戰力，但傳出民進黨傳出看好徵召蔡其昌，對此，今日率「台灣正青」3名市議員參選人到台中市府抗議的王義川表示，台中市民進黨黨內人才很多，蔡英文總統最後的決定徵召人選，他們都會全力支持。

王義川強調，他向民進黨選對會與蔡總統報告他準備的五大正義、十大台中政策、願景，「請蔡主席能納入考量」。

針對前台中市長林佳龍是否會來參選台中市長？王義川表示，「林大使多次表明年輕人接棒台中市政，這次6年級生準備上場」，展現參選台中市長的決心。