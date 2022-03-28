國民黨中常會上周三宣布提名台南市議員謝龍介參選下屆台南市長後，台南市議會國民黨團28日首度舉行「國民黨大團結，台南綠地變藍天」記者會，由市黨部主委林進旺偕同所有黨籍市議員，公開推薦謝龍介，營造藍營大團結的氣勢。

謝龍介認為，上周三獲中常會提名後，各界的批評指教很多，他都會虛心接受。但從歷年來的議會攻防、民眾服務案件來看，市府因財政困難不斷加稅，卻沒有看到建設；一個地方30多年來沒有輪替是違反民主常態，民眾對「換人做做看」的期盼很深，希望大家讓他們來做看看，做不好4年後再輪替。

謝龍介強調，市政府團隊這4年來沒有辦法滿足市民對台南市想要快速進步的期待，因此他們有信心會有越來越多的市民，願意跟著他們的腳步一起出發。至於想要見縫插針的朋友，不妨慢慢看團結的國民黨如何應對內部分裂的民進黨。

謝龍介還說，有人認為此次國民黨議員的參選人不多，這是因為還有很多無黨籍的戰友結合在一起。大家要了解，陳唐山攻下台南縣時，民進黨籍議員也只有4、5人；張燦鍙拿下原台南市時，民進黨籍議員也不過7人，現在國民黨有16人已經足以當選。未來執政後，會充分信任專業文官，將過去有優良政績的政務官都納入團隊，並從選戰過程中，不斷蒐集民眾的聲音納入政策。

黨團書記長李中岑指出，國民黨推出謝龍介參選下屆台南市長後，已經讓民進黨膽戰心驚；過去都是小雞帶母雞，相信提名謝龍介後，能夠帶著他們這些小雞勇往直前。

林進旺也針對外界批評藍營議員參選人不多一事表示，民代監督貴在精不在多，不是護航部隊，不需要太多；黨會分多梯次提名，一定會提出最好的人選。目前尚未登記的第5、第8選區，原則上提名席次都不會低於現有席次；至於是否會有婦女保障名額，還得視選情而定。