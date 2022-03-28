政院版《台鐵公司條例》草案未與台鐵企業工會協商就送立法院，引起工會不滿，揚言五一勞動節依法休假不加班。交通部長王國材今（28）日在立法院交通委員會備詢時表示，交通部已經在討論工會版草案哪些可接受和調整，會持續與工會溝通，「本周最重要，」希望（工會五一休假）這件事不要發生。

立委洪孟楷今日在立法院交通委員會質詢時，表示台鐵工會規劃5月1日將不加班，若工會五一罷工，王國材有沒有做最壞打算？

王國材回應，台鐵工會對未來有不同想法，目前《鐵路法》已經修正通過，《公司條例草案》也已經送進立法院，希望雙方可以就條文內容討論，這幾天交通部內部也有討論工會提出的公司化條例版本有哪些可以接受，哪些可以調整，「我們也是釋出善意，希望雙方對公司化條例可以有共識，本周最重要，會持續與工會溝通。」

王國材說，五一勞動節罷工只影響一天，但他期待台鐵改革以後，不要再對民眾造成傷害，希望與工會一起努力來落實改革。台鐵必須改變，社會大眾也覺得台鐵必須改變，因此會持續來溝通。

王國材會後接受媒體採訪表示，他會請台鐵會再跟工會溝通，期待下周台鐵公司條例草案下周就可以排入審查。事實上他覺得政院版跟工會版差距不大，12條差異大約有5條只是定義不同或是工會認為條例說明不夠確定，例如工會認為安全改革沒有寫入，他覺得可以設為公司條例最高目標，「我們已經退了一步，希望工會也不要認為他們的要求要被百分之百接受。」有些原則不能更改，例如償債基金一定要有台鐵資產進去，其實拿那3塊地只是償債一部份，如果政府歲末剩餘多，可能還可以多幫台鐵還債。

資產全留對台鐵是不好的，牽涉到折舊費用，如果台鐵都要留，怕他們營運狀況不好看；很多設計是為台鐵好，但工會誤解了。如果工會堅持（一定要拿回所有資產），也可以都給他們，交通部其實不想要拿到台鐵資產，因為還要多設一個保管單位。