台中市政府警察局第三分局合作派出所特別於東區虎嘯中村社區舉辦治安座談會，邀請轄內居民共同參與治安交流與犯罪防治。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

為了讓轄內居民瞭解治安狀況，強化犯罪預防，並多方聽取民眾對於治安的期許與建言，台中市政府警察局第三分局合作派出所特別於東區虎嘯中村社區舉辦治安座談會，邀請轄內居民共同參與治安交流與犯罪防治。

這場治安座談會由合作派出所副所長謝東壁率領所內同仁，一同向居民宣導「防竊」、「反詐騙」及「交通安全」觀念，希望透過面對面的交流，瞭解居民對於轄區交通安全及治安相關的意見與需求，與居民一同創造安全及幸福的家園。

有鑒於現今詐騙案件層出不窮，手法日新月異，謝副所長為加深民眾對於反詐騙的意識並提高警覺性，於座談會中向在場居民說明最新詐騙手法，尤其是假檢警、假交友、網路購物、投資詐騙等，若有遇到類似情形，若有遇到類似情形，請先撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以防受騙。

與會居民發言踴躍，對社區的治安、交通提出建議，對於合作派出所在治安維護工作上的表現也予以肯定，謝謝東壁耐心聆聽各方建言，並針對居民意見問題做出解答，獲得居民高度迴響。