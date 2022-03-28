針對俄烏戰事最新民調，日本首相岸田文雄的民眾支持率月增6%，高達61%。也就是說，有接近3分之2受訪者，都贊成日本政府對俄羅斯的各項制裁行動。

自從俄羅斯大軍2月底入境烏克蘭之後，日本迅速加入歐美各國對俄羅斯祭出各項制裁，包括凍結俄政府以及各個寡頭的巨額帳戶以及資產，還有拔掉俄羅斯最惠國貿易待遇頭銜等。

俄羅斯當然也不是省油的燈，上周除了暫停俄日2戰和平協議談判外，甚至還在日本宣稱也有主權，雙方尚有爭議的島嶼附近，也就是日本稱北方4島，俄羅斯稱南千島群島區域內，進行3千人大規模軍演。

根據日經新聞(Nikkei)這份最新民調，受訪日本民眾當中，約44%贊同岸田政府對俄羅斯的各類制裁，甚至還有41%認為，經濟制裁應該還可再加強力度。甚至有高達9成都同意接收烏克蘭難民，這對相當排外的日本來說確實很罕見。

日本參議院將在7月舉行，目前岸田聲望大增將有利於自己的自民黨在國會過半。看遠一點，甚至還有助於岸田2024年任期屆滿再次獲選，開啟2025年之後的執政之路。

此民調中，執政黨自民黨的支持度以49%領先，主要反對黨立憲民主黨(CDP)以及右翼日本維新會(JIP)分別落後6%，以及7%。