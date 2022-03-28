法國零售商歐尚(Auchan)執行長周日在接受媒體專訪時表示，公司計畫繼續留在俄羅斯，不打算撤出。

歐尚在法國為與家樂福同等級的大型零售商，在俄羅斯有約3萬名員工，231家商店，並經營有電商業務。烏克蘭民眾呼籲抵制該跨國連鎖集團；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)此前也一直批評該歐尚在入侵之後仍一直營運。

歐尚執行長Yves Claude說，他擔心公司如果撤出俄羅斯，可能會失去資產，或者讓當地的經理人面臨潛在法律問題。

Claude也表示，將繼續在烏克蘭營運，公司在該國有43家超市和約6000名員工，包括在戰亂地區員工在極端條件下營運。目前最重要的工作是維謢公司員工，確保能夠繼續滿足在這兩個國家人民的需求。

烏克蘭外長對此報導做出回應，呼籲抵制歐尚和其所有產品；並批評，在俄羅斯的失業問題變成比在烏克蘭失去生命更為重要。

歐尚去年在俄羅斯的營業額為32億歐元，約佔其全球營收的10%。

同樣是法國公司的雷諾汽車在戰事爆發後也一直堅持繼續在俄羅斯的營運，雷諾為俄羅斯最大的外國汽車公司。但在連串壓力之下，雷諾在上周四出現急轉彎，宣布暫停在俄羅斯的業務。