「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」台灣時間28日上午在洛杉磯杜比劇院登場，睽違3年終於有了主持人，更破天荒一次請來艾米舒默（Amy Schumer）、汪黛賽克絲（Wanda Sykes）和瑞吉娜霍爾（Regina Hall）3位喜劇女演員共同主持，今年也為了避免典禮過於冗長，23個獎項中有8個採取「不直播頒獎」的形式，在典禮開始前1小時預錄頒發，但頒獎途中出現威爾史密斯揍人的意外插曲。

only now am I considering sexualizing will smith during a very horny oscars pic.twitter.com/Jteqsybqde — mikey (@shenanigreat) March 28, 2022

在喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）頒發最佳紀錄長片時，提到威爾史密斯（Will Smith）曾公開自己深受掉髮症所苦的老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith），因為光頭有出現在《魔鬼女大兵2》，讓在威爾聽到後氣到警告對方「不要用你的髒嘴喊我妻子的名字」，更直接走上台揍了克里斯一拳，轉播也立即消音，大家相當好奇是否為提前安排好的橋段，據《綜藝報》記者詢問工作人員後的報導，表示這個橋段完全是真實發生的狀況，堪稱是奧斯卡史上最大的放送意外。