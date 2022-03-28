中華航空持續檢視旅運需求，規劃夏季班表開始增加載客航班服務，4、5月航班數將增加約 20 ％，將依最新檢疫政策，滾動式因應市場需求進行調整。全新機隊 A321neo 在首航桃園-香港後，還將陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉、東京。

全球航空業自 3 月 27 日展開夏季班表，華航也自3月底起陸續增班服務。兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每週6班；桃園往返上海浦東增為每週5班；高雄往返上海浦東增為每週3班；香港航線則增為每週5班載客服務。

東南亞航線4月起泰國曼谷增為每週3班；新加坡增為每週2班；馬來西亞檳城增為每週1班；菲律賓馬尼拉增為每週4班；越南胡志明市增為每週3班；越南河內增為每週3班；柬埔寨金邊增為每週2班。

東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；4月起首爾仁川增為每週兩班；5月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每週提供2班服務，並以A321neo機隊以全平躺豪華商務艙、最新個人影視系統及4K高畫質螢幕等嶄新客艙設備，迎接疫後復甦的商務及旅遊旅客。

北美航線5月中旬起美國洛杉磯增為每週4班，搭配安大略每週1班，往返加州大洛杉磯地區達每週5班；加拿大溫哥華則自5月起增為每週1班；6月起再新增紐約航線服務。歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務。大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本三個航點每週1班載客服務，另直飛紐西蘭奧克蘭每月1班。