隨著4月的台股配息旺季即將開展，根據Cmoney資料統計，目前已公布去年財報的上市公司中，稅後淨利正成長的公司約佔75％，亮眼的財報表現，使得市場普遍預測今年上市公司的股息將相當可觀，也連帶使得高股息ETF交易更為熱絡，觀察今年以來台股ETF日均量，前5大就有3檔為高股息ETF，由此可見一斑。

富邦特選高股息（00900） ETF經理人楊邦珩表示，根據臺灣證券交易所規定，110年度財報應於3月底以前揭露完畢。而截至3/23，目前已公布去年財報的上市公司共517家，占整體上市公司的54％，而已公布去年財報的上市公司中，有387家公司去年的稅後淨利為正成長，占公布財報上市公司中的75％。也因亮眼的財報表現，市場普遍預測，今年上市公司的股息可能相當可觀，因此，除了高股利公司受到投資人的青睞，高股息ETF今年以來交投也相當熱絡。

高股息相關ETF繼2021年大幅成長後，今年以來截至2月底便已成長約2成，基金規模成長18.2％、受益人數成長22.3％，顯示台灣投資人熱愛高息商品的程度，這主要是因為投資人要自行簡單、有效的投資高配息個股，並非易事，而以富邦特選高股息（00900）ETF來說，由於其全新的滾動式篩選邏輯，協助投資人解決自行選股不易的問題，故持續受到投資人青睞。

楊邦珩表示，全球景氣歷經過去一年多強勁復甦成長後，觀察總體經濟相關數據，景氣循環或已走到擴張的高原期，高股息相關標的在景氣擴張末端的表現，將相對具有防禦性效果。而在種種不確定性籠罩市場的情況下，高股息指數也相對是一項進可攻、退可守的配置選擇。

富邦特選高股息（00900）ETF追蹤的特選台灣高股息30指數，依據歷史資料，市場反應貨幣政策緊縮期間，在公債殖利率快速彈升的背景下，特選台灣高股息30指數表現雖可能相對大盤弱勢，但在市場逐漸反應貨幣政策走向後，往往可以回歸高股息指數本質表現。

楊邦珩提醒，富邦特選高股息（00900）ETF追蹤的特選台灣高股息30指數，其最新成分股，是依據去年12月指數年度第三次成分股調整規則，除了季配、半年配標的外，個股的選擇是以最近4季財報每股盈餘，以及過去3年股利發放率，選擇殖利率較高的個股納入。即將到來的年度第一次成分股調整，將再考慮上市櫃公司實際公告資訊、以及除息日進行成分股調整。