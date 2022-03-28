知名起司塔品牌攜手阿華田跨界聯名合作，推出「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」、「PABLO X 阿華田棉花糖迷你起司塔」，以及「PABLO X 阿華田脆酷力冰沙」等三款包括大塔、迷你塔與飲品新品，4月1日起於全台門市櫃點正式販售。慶祝新品上市並舉辦兩大促銷活動：於4月1日至4月5日，凡任選兩樣阿華田聯名系列商品，即享88折優惠。另4月4日兒童節當日除任選兩樣聯名商品可享88折外，再加贈阿華田脆拿滋乙份。

PABLO與阿華田合作推出的三款聯名商品除豪氣的使用與巧妙的運用與阿華田麥芽巧克力結合外，還有許多味覺、口感與視覺上驚呼的創意，更喚起不少滿滿兒時歡欣回憶及幸福感，找回記憶中的甜蜜點。

如「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」塔面鋪上整顆原味布丁，再擠上特製出的阿華田麥芽鮮奶油，最後還鋪滿滿的脆米粒口感的阿華田脆酷力。「PABLO X 阿華田棉花糖起司塔」迷你塔上載著一顆超大顆會如融岩般爆漿的阿華田麥芽雪球濃心棉花糖，充滿逗趣視覺及一口咬下的意外驚喜。「PABLO X 阿華田脆酷力冰沙」是PABLO起司香濃遇上「阿華田」麥芽香氣可可香濃的最佳演繹，也補足活力，是充滿營養價值的消暑冰沙。

「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」售價498元，經典原味起司塔鋪上整顆原味布丁，再擠上精心調配比例特製出的阿華田麥芽鮮奶油，最後鋪上擁有脆米粒口感的阿華田脆酷力，一入口便是濃郁的麥芽香氣盈滿口腔，微苦香甜的巧克力與醇厚柔滑的起司細緻交融，其中帶著柔軟布丁的香甜口感，滿滿是童年記憶中最難以抗拒的味道。

「PABLO X 阿華田棉花糖迷你起司塔」售價95元，以PABLO迷你經典原味起司塔為基底，撒上滿滿穀物酥脆口感的阿華田脆酷力，再放上超大顆阿華田麥芽雪球濃心棉花糖，軟Q的棉花糖中藏有爆漿如融岩般的麥芽巧克力，簡單烘烤還能感受微微焦糖香氣，且口感更加蓬鬆柔軟，與PABLO香濃起司搭配出多樣的食感變化，創造出口感、口味皆擁有豐富層次的全新享受。

「PABLO X 阿華田脆酷力冰沙」售價165元，純濃不甜膩的阿華田麥芽巧克力滋味結合淡淡PABLO起司香氣，搭配口感十足的阿華田脆酷力，再擠上清爽口感的鮮奶油，自然濃郁卻不造成過度負擔，享受豐富醇厚滋味同時也補足活力，是充滿營養價值的消暑冰沙。