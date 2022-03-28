第一保（2852)董事會通過110年股利案，每股配發1.21元現金股利，由於現金股息殖利率逾7％，使得28日開盤後，股價逆勢上漲，成為金融保險股盤中的強勢股。

第一保110年稅後盈餘為5.53億元，每股盈餘1.84元，因此，該公司董事會在25日通過配息1.21元，是自2013年以來最高的配息金額。