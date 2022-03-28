第一保配息1.21元 現金股息殖率逾7％ 股價應聲漲 11:172022/03/28 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一保（2852)董事會通過110年股利案，每股配發1.21元現金股利，由於現金股息殖利率逾7％，使得28日開盤後，股價逆勢上漲，成為金融保險股盤中的強勢股。 第一保110年稅後盈餘為5.53億元，每股盈餘1.84元，因此，該公司董事會在25日通過配息1.21元，是自2013年以來最高的配息金額。 政策送暖 A股投資價值浮現 1分鐘讀財經》金融存股族注意 銀行高層警告1危機 #第一保 #配息 #股價 #現金股息 #殖率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債利率升 銀行嘆雙財歹賺 04:102022/03/28 財經要聞 台灣特別股＋可轉債 抗波動 04:102022/03/28 投資理財 勞方喊基本工資8％起跳 資方憂物價壓不住 04:102022/03/28 財經要聞 生技醫療展望佳 股價相對抗跌 04:102022/03/28 投資理財 汽車零件需求升溫 AM族群吹反攻號角 04:102022/03/28 證券．權證 拜登提億萬富豪稅 最低稅率20％ 04:102022/03/28 全球財經 半導體ETF 搶便宜良機 04:102022/03/28 投資理財 康和投顧預期本周指數區間17,400-17,900點 10:092022/03/28 財經 桃市使用率大減 復旦陸橋明晚拆除 04:102022/03/28 地方新聞 股價指數期貨贏家專欄－WEI領先下跌 美股承壓 04:102022/03/28 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－通膨升溫 黃金偏多看 04:102022/03/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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