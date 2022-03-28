亞洲市場去年面對的挑戰，包括供應鏈斷鏈、疫情封鎖和大陸成長放緩，但隨經濟逐步復甦、利率政策靈活，今年亞股可望風生水起，從估值角度來看，統計全球股市本益比（P／E）今年估值，包括南韓、大陸A股、新興市場本益比皆不到10倍，相較於美國及印度股市，陸股為主的新興亞洲價格充滿吸引力，後市不看淡。

瀚亞投資表示，外國投資人現階段對全球及區域基金配置中，陸股部位減持比重超過4％，已接近歷史減持最高水準。很明顯A股與美國股票之間存在巨大的估值差異，建議善用股市近期波動來增加對大陸投資，尤其A股具備較低的預期和估值，中長期提供誘人的投資機會。

瀚亞預期，大陸政府將在可再生能源、電動車、半導體、製造業和核心消費等產業，提供政策性的支持，未來幾年內將繼續帶領經濟成長，因上述產業在A股占很大比重，任何潛在的寬鬆政策會更敏感反應。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，市場預期今年第一季大陸GDP增長可能落在1.5％左右，來到近期相對低點，就指數來說，今年底部可能已經出現。較樂觀的是大陸目前通膨數據相對溫和，使得政府能持續有降息、降準的調整空間，且許多地區也開始對房地產等行業有寬鬆措施出臺，包括調降首付房貸等。

林庭樟預期，第二季會因為許多國內外的政策落地而逐漸明朗，在結構性行情下，仍有不少股票標的在於歷史相對底部位置，A股基金操作將聚焦在有明確增長，及相對低評價的種類及產業，建議採取定期定額布局，耐心等待政策與股價的反應。