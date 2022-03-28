生華科（6492）28日公告，開發中新藥Silmitasertib （CX-4945）用於治療晚期基底細胞癌（BCC, 皮膚癌一種）人體臨床正向早期數據，美國時間3月27日上午已於2022年世界皮膚科學會年會（AAD）以電子海報形式發表，

此次公布的臨床數據，包括患者腫瘤縮小超過三成達到臨床上定義部分緩解（PR），且量測到大幅抑制生物標記Gli1蛋白基因逾九成。生華科期待透過在AAD年會發表的正向人體臨床數據，爭取更多國際大藥廠的青睞，加速此新藥在治療BCC的開發上市。

生華科表示，這次獲選在2022年AAD年會發表Silmitasertib治療晚期基底細胞癌的人體臨床相關正向療效和安全性數據。

該項試驗已經進入一期臨床第二階段療效擴增族群試驗，收治對現行治療標靶藥物SMO抑制劑產生抗藥性、面臨無藥可用的局部晚期基底細胞癌（laBCC）患者，冀取得概念性驗證（Proof of Concept）後，下一步以能快速上市核准的樞紐性試驗為目標。

目前治療laBCC有兩項上市標靶藥物都是針對刺蝟訊號傳導路徑的SMO蛋白基因開發的抑制劑，臨床上最快6～7個月就會產生抗藥性，患者面臨無藥可用的情況。在臨床前研究，Silmitasertib治療已對SMO抑制劑產生抗藥性的腫瘤細胞仍然具有療效，因此在未被滿足的醫療需求市場深具開發潛力。

根據Technavio分析機構最新預測，全球Hedgehog pathway抑制劑至 2025年的銷售金額將達到3.28億美元，複合年均增長率為12.55％，生華科Silmitasertib將有機會競逐這個龐大的市場商機。