全球傳動(4540)上周傳出樹林廠員工確診，公司昨天深夜發布重大訊息指出，25日下午配合新北市衛生局擴大採檢，進行全體員工PCR檢測，檢測結果除19位員工為陽性反應外，其他員工均為採檢陰性。至於停工損失估計，產能損失每停工一日對營收減少台幣1000萬元。全球除動今天股價影響有限，盤中小跌1.5％左右。

全球傳動重大訊息指出，接獲衛生單位通報公司樹林廠外籍同仁確診後，立即依衛生單位指示進行疫調、匡列隔離、採檢及後續處置，進行預防性停工以及第一時間進行全面消毒。

目前確診者以及密切接觸匡列人員已依新北市衛生局指示進行隔離措施，其餘同仁進行為期10日（自3/25起至4/3止）自主健康管理措施。預計3/29針對全體自主健康管理同仁進行PCR二次採檢，後續復工日期將視二次採檢結果而定。

公司表示，依目前生產狀況每停工一日對營收減少影響金額約為1000萬元，實際影響數將視停工天數而定。

而蘇州子公司仍有充足成品庫存可供銷售，對客戶並無供貨短缺風險，且與客戶簽訂銷貨合約未有延遲交貨罰則。