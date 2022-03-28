俄羅斯侵烏戰事進入第2個月，西方研判目前俄軍重點在鞏固到手重要據點，放緩全面攻勢，但烏國東南部關鍵港市馬立波恐淪陷在即，俄戰略目標可能是要把烏克蘭一分為二。

美國戰研智庫研判，克里姆林宮很可能修正早先快速降伏烏克蘭的方針，但因不可能收回對烏克蘭去軍事化、去納粹化、要基輔放棄克里米亞等失土、確保烏克蘭永守中立不加入北約等戰略目標，這場戰事可能演變為持久戰。

● 馬立波淪陷在即 俄比照南北韓分裂烏克蘭

「紐約時報」指出俄軍2月24日入侵烏克蘭至今，奪取烏國主要大城的作戰設定多沒法達成，現將眼前目標放在拿下東南部港市圍城馬立波（Mariupol）及北部戰略要城切爾尼戈夫（Chernihiv）。

切爾尼戈夫是基輔北側重要據點，攸關俄軍能否持續包圍基輔加壓；馬立波若淪陷，烏克蘭將失去在亞速海的整個海岸線，俄軍圍城重兵就能轉到其他戰線。

烏克蘭最高軍事情報官員表示，俄國已將用兵重點改為南部與東部，很可能想沿南北向的第聶伯河（Dnieper River）將烏國從中裂解，讓基輔失去整片烏東。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫

（Kyrylo Budanov）說：「事實上，這就是企圖把南北韓複製到烏克蘭上。」還說烏克蘭很快會在俄羅斯

占領區內發動游擊戰。

但英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專精陸戰的研究員沃特林（Jack Watling）表示，儘管不乏在各地成功伏擊並阻滯俄軍單位，但烏克蘭部隊始終沒法拿出任何有效辦法收復失地和扭轉戰局。

● 目的在建立與北約緩衝 俄避免戰事阿富汗化

華盛頓戰爭研究所（ISW）在最新戰況分析指出，隨俄軍聲稱很快能整個控制馬立波，當地很可能幾天內會被俄軍切割為二。俄軍拿下馬立波後能將多少兵力轉投其他戰線，取決於這次圍城戰的損失程度。

烏克蘭政府與軍方24日首度表明，這場戰爭可能進入曠日持久的第2階段。烏國總統府顧問波多利雅科（MykhailoPodolyak）表示，出於人員與裝備嚴重戰損，俄國想把戰事轉為局部的持久戰。

另有軍事分析認為，俄國的戰略目標逐漸清晰，即全面占據烏東地區，消滅烏軍主力達成「去軍事化、去納粹化」，建立一個從第聶伯河東岸到俄烏邊境的緩衝區，對基輔則保持兵臨城下的壓力，制壓烏國的反俄氣焰，戰爭恐演變為局部長期化。

分析認為俄國發動侵烏戰爭，本質還是為在俄國與北約間建立緩衝區，若全境占領烏克蘭，等於還是直接面對北約，且烏西人民反俄，俄國仍會避免陷入阿富汗式的泥淖。

● 烏克蘭提議闢第2戰線 喬治亞回絕

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，喬治亞共和國已拒絕烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）所提在喬治亞、摩爾多瓦開闢第2戰線抗俄的構想。

喬治亞執政黨高層兼國會人權委員會主席薩維拉澤（Mikheil Sarjveladze）今天表示，開闢第2戰線抗俄不符喬治亞人民利益，「這種提議不但錯誤，也毫無正當性」。

喬治亞在2008年因境內俄語區南奧塞提亞獨立，與俄國發生戰爭，兩國關係不睦。但俄國侵烏後，喬治亞未跟進西方對俄國制裁。