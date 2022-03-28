全球傳動因外籍移工確診效應擴大，導致19位員工確診，樹林廠25日起停工。全球傳動表示，全球傳動確診者及密切接觸匡列者隔離，其餘員工25日至4月3日進行為期10天自主健康管理，29日將進行PCR第2次採檢，後續復工日期將視二次採檢結果而定，生產每停工1天損失新台幣1千萬元，將影響3、4月營收。

全球傳動主管表示，全球傳動樹林廠一位外籍移工身體不適就醫確診，首波提供給新北市政府與移工可能接觸者名單200多人，進行PCR採檢，有8位外籍移工及1位本國籍員工確診，24、25日全廠兩次大清消，25、26日兩天停工清消。第二波PCR採檢擴及另外900多位員工，兩波總計1,138人完成PCR採檢。

全球傳動26日接獲新北市政府衛生局通知，9位全球傳動員工及1位外包清潔工確診，27日新增移工女友及女友雇主兩人確診。

全球傳動發布重訊表示，全球傳動25日下午配合新北市衛生局擴大採檢，進行全體員工PCR檢測，檢測結果除19位同仁陽性反應外，其他同仁均為採檢陰性。目前確診者及密切接觸的匡列人員，已依新北市衛生局指示進行隔離措施，其餘同仁從25日至4月3日展開為期10天的自主健康管理措施。全球傳動預計29日將針對全體自主健康管理的同仁進行第2次PCR採檢，後續復工日期將視二次採檢結果而定。

全球傳動指出，此次事件將造成全球傳動產能損失，進而影響3、4月營收，依目前生產狀況，每停工1日對營收減少影響金額約新台幣1千萬元，實際影響金額將視停工天數而定。目前全球傳動蘇州子公司尚有充足的成品庫存可供銷售，對客戶並無供貨短缺的風險，全球傳動與客戶簽訂的銷貨合約未有延遲交貨之罰則，無其他潛在的費用或損失。

全球傳動前二月合併營收4.55億元，年成長29.62％，3月原訂出貨目標2.8億元以上，3月下旬出貨受疫情影響，將遞延至4月之後出貨。