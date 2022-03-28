基隆疫情持續擴散，繼二信高中3名學生染疫，國立台灣海洋大學也淪陷，傳出各一名師生確診，感染源仍待釐清。海大主任秘書林正平表示，今日基隆、馬祖校區全校停課一天，明日起改採遠距教學至4月10日。

林正平指出，今天早上接獲通知，有一名老師確診，另一名學生PCR檢測陽性，緊急舉行防疫應變會議，訂定最新因應措施，除今日停課一天外，明日起至4月10日校內所有活動暫停、會議延期或改為線上。

林正平說，全校課程包含體育課，採同步或非同步遠距教學至4月10日，教職員工維持正常上班，在校內及辦公室內需全程配戴口罩。此外，圖書館改於下午5時閉舘；所有體育場館及學生活動中心全面閉館。

海大指出，老師被匡列採檢，是否為接觸者仍待釐清，今天上午接到北市通知確診，目前還未收到疫調結果，另得知校內也有學生PCR篩檢陽性，今早緊急舉行會議，研議相關防疫措施、阻斷疫情傳播，接下來會調查釐清師生是否有關聯。