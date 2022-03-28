推展新北市城鄉發展願景及落實黃金走廊計畫，新北市地政局29日成立開發工程科，專責督辦新北市市地重劃及區段徵收工程的規劃設計、施工、驗收、移管及所辦整體開發工程進度等事項，並由具工程專業背景人才負責工程相關業務，以提升行政效能及工程品質，且達到土地資源整體利用、強化公共設施、均衡地區發展與民眾認同開發成果等多重目標。

地政局長康秋桂表示，地政局2012年至2017年間，以市地重劃及區段徵收方式辦理土地整體開發，完成閃耀五星開發計畫（台北港特定區、三重二重疏洪道特定區、新莊北側知識產業園區、土城暫緩發展區及新店中央新村北側附近地區等五區），並完備區內公共設施，大幅改善市民居住環境品質，讓在地民眾共享完善生活空間，並帶動產業進駐及促進地方發展。

而地政局現正辦理新、泰塭仔圳市地重劃案業務，總面積達397公頃，及未來即將辦理的新店十四張、中和秀朗橋北側、新店碧潭大橋北側F單元、新店J單元、蘆洲南北側及中和灰磘等區段徵收案約278公頃，加上約118公頃的公設解編之整體開發案，合計約793公頃開發量體。

地政局表示，為實現市長宣示新北市2030願景計畫，地政局成立開發工程科專責辦理工程業務，強化自身專業能力、適才所用，提供民眾更優質及便捷的生活環境，建造一個幸福健康的宜居城市，以創新—便捷優質地政服務、繁榮—整體開發繁榮新北、健康—公地利用促進建設為核心價值，持續提升行政效率與效能，並配合推動各項便民服務，以達成「地政便民e世紀、土地開發宜適居」願景。