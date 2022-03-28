吳政迪被打到瘀青。（客家電視台提供）

莫愛芳哭戲很多。（客家電視台提供）

金鐘視帝吳政迪在客家電視台新劇《船到橋頭不會直》飾演一位滿頭紅髮、看似玩世不恭的角色，因此常常被不同角色修理。像是被青梅竹馬楊小黎彈打嘴角，被溫吉興飾演的討債父親甩了幾個巴掌，更因為被飾演楊小黎媽媽的莫愛芳誤會，一氣之下打到肩膀烏青，整整兩周才消散，讓吳政迪不禁大嘆：「我是不是得罪編劇了？！」

苦主吳政迪表示，雖然開拍前莫愛芳直說不想打人、打不下手，但是劇情需要且為求逼真，只好前前後後打了吳政迪3、4次，拍完這場戲之後更是內疚到哭得唏哩嘩啦，直說對不起！此外，被溫吉興甩巴掌也是讓他印象深刻，吳政迪笑說自己應該是得罪編劇了，甩巴掌也是沒有借位、完全來真的，連站在屋外的楊小黎都能聽到裡面清脆的巴掌聲，內心直呼好痛啊！

莫愛芳的罩門除了打人之外就是哭戲，因為現在生活太幸福，完全沒有什麼想哭的事情，甚至還想拜託導演狠狠罵她一頓。最後，莫愛芳想到找人訴苦方式，在開拍前先找對手演員聊心事，把以前自己遇到的難過事情娓娓道來，等到情緒來了就立刻開拍、屢試不爽。莫愛芳笑說，雖然用這個方法拍哭戲很有效，但是拍完這部戲，也差不多把自己的秘密都講光了！

《船到橋頭不會直》描述一位從小自認諸事不順的女主角家家（楊小黎 飾），長大後離開家鄉到都市打拚，好不容易存錢創業，卻遭閨蜜背叛逃回家鄉，更加深她給自己的「魯蛇」標籤。當她回到家鄉重新開始，在青梅竹馬緣投（吳政迪 飾演）的幫助下找回值得奮鬥的人生。本劇由擅長寫實題材的林宏杰導演執導，金鐘編劇陳南宏跨刀，邀請視帝吳政迪、視后楊小黎擔綱領銜，王自強、廖曉彤、謝其文、莫愛芳、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅等共同演出。4／11起周一至周四晚間10點在客家電視台播出。