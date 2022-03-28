立委江永昌與新北市水利局至中和區南山中學附近，勘查「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」施工進度。（江永昌服務處提供）

立委江永昌與新北市水利局至中和區南山中學附近，勘查「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」施工進度。（江永昌服務處提供）

立委江永昌與新北市水利局至中和區南山中學附近，勘查「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」施工進度，總經費高達9610萬，由中央補助70％經費。水利局表示，水質淨化設施皆已安裝完畢，預計今年6月結束測試，待共融式遊戲場器具通過安檢後，即可開放民眾使用。

江永昌表示，總經費高達9610萬，地方財政無力負擔，於2019年向中央爭取納入「全國水環境改善計畫」，隔年核定補助6727萬，占總經費70％。

江永昌說，瓦磘溝作為中永和地區的自然疆界，過去曾是重要的交通運輸水路，沿岸也因此發展成密集的人口聚落，堪稱雙和地區的「母親河」；隨時代更迭，今日僅剩下防洪排水作用，但早期生活廢水排放嚴重影響瓦磘溝水質，是長年難以解決問題。

為了擺脫「臭水溝」惡名，此次工程在瓦磘溝中下游興建一座「礫間現地曝氣處理場」，將汙水截流淨化後，再排放回河川；同時一併將旁邊空地整理為公園綠地，並設置遊具區、健身設施區，提供當地居民休閒遊憩。

水利局說明，此水域的整治工程採用現地處利的方式，讓瓦磘溝的汙水可在此段過濾，透過礫間淨化等適當工法將水體進一步淨化後放回河道進行補水，減輕河川汙染負荷，透過適合設置水質淨化系統及汙水截流設施，預期將河川汙染指數（RPI）降低一個等級。

江永昌表示，水質淨化絕非單一淨化設施能解決，政府同時也正在進行「增設抽水機組」、「清水引入」及「渠底改善」等工程，並從源頭管控市場攤商汙水及汙水下水道；希望將來此能重新復育生態，營造生物多樣空間，找回河川生命力，還給雙和市民美麗的「母親河」。