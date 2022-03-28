1名女網友在《爆料公社》發文，自己洗了老公的「小被被」，老公發現後居然哭鬧要離婚，還離家出走，讓原PO覺得相當傻眼，還被婆婆罵說不尊重，讓她氣到找網友們訴苦，貼文一出，網友們持兩派意見爭論不休。

原PO在《爆料公社》暴怒發文寫下，昨（27日）把老公的小被單拿去洗後，他吵著要離婚，還離家出走，不回訊息與電話，原PO傻眼表示，被單放在床邊又臭又黑，讓人無法入睡卻不同意清洗，婆婆甚至還打電話來罵：問什麼不尊重她兒子，令原PO不禁覺得，被子比自己的地位還高。

網友們紛紛告訴原PO：「看來妳不懂，誰洗我的小被被我也跟他拼命」、「從小的習慣，一般人不會懂的，沒棉被沒法睡」、「你沒尊重他是真的」、「你太不尊重小被被了，它是神聖的不能洗」、「這就是他的點，我偷吃他鹹酥雞已經被離婚了」。

但也有人持反面的看法：「這就是戀味情結，心智還未成熟，辛苦妳了」、「他是媽寶嗎？還小被被勒，還哭著離家出走，是男人嗎」、「離婚啦，他有小被被就可以自爽」、「嫁了一個寶寶，妳的眼光也蠻特別的」、「是妳的問題最大！這樣的人妳居然還想挽回跟他道歉？他不成熟，妳也想跟著哄不成熟的他嗎？別費心勞力了，他自己不想長大，就讓他家人去負擔與負責吧」。