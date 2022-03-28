疫情持續延燒，台北市長柯文哲預警疫情將有新一波高峰，新北市長侯友宜今表示，在邊境逐漸寬鬆下，要更嚴格管控境內，境外移入屢刷新高，入境管控不是簡單的事，要全力以赴守好，清明節將至，侯指出，清明與春節一樣全國性移動，提醒要做好個人自我防疫，戴口罩視同疫苗追加劑，

侯友宜說，入境改成10天，要更嚴格管控境內，這段時間移工入境比例很多都是有確診，且境外移入個案數刷新高，管控境內要全力以赴。

侯友宜說，面對每個個案戒慎恐懼的方式全力以赴，好好在境內守好、全力以赴，相關細節也會在下午向大眾說明。

至於清明連假將至防疫政策會不會有緊縮，侯友宜說，清明節像春節一樣全國移動，現在各地都有疫情傳出，移動過程還是要提醒個人自我防疫很重要，戴口罩視同追加劑，量體溫、勤洗手、實聯制、保持適當社交距離等，該做的防疫要嚴謹落實，不要掉以輕心，務必提醒大家要做好。