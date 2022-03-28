近日全台大雨不斷，各地區騎車通勤的民眾皆對此感到相當困擾，不僅要承受風吹雨打，狼狽地到公司上班，就連騎車時已經穿著雨衣了，但裡面的衣服仍會濕掉，讓許多機車族相當無奈，近日，一名網友就分享了自己每每下雨騎車，穿著一件式雨衣就跟沒穿一樣，苦惱的她因此上網詢問網友，是否是自己買錯雨衣？還是有其他原因？

網友抱怨每次下雨騎車裡面的衣服一定濕。(圖/翻攝自「爆怨2公社」)

臉書社團「爆怨2公社」中，一名網友抱怨自己在下雨天騎車總是會全身濕，她提到自她騎車以來，每次下雨騎車時都會穿著一件式雨衣，原PO表示她在穿著後也都相當注意，都會將前後擺都拉至最底，雨衣的帽子也會確實戴上後再戴安全帽，可即便她已經穿著的那麼仔細了，只要經過大雨的洗禮，雨衣有穿就跟沒穿一樣，到了目的地脫掉雨衣時，裡面的衣服和褲子總是濕到不行，即便自己已經換了四、五件雨衣了還是一樣，她因此非常疑惑地表示「到底是我買錯還是…..有人能為我解答一下嗎！」希望有同樣經驗的網友能為她解惑，也期待能尋求雨天騎車穿雨衣的妙招。

網友分享下雨騎車的雨衣神穿法。(圖/翻攝自「爆怨2公社」)

貼文一出，許多騎車通勤的網友替原PO解惑，不少人提到可能是雨衣太短及穿法不對，而也有不少網友建議原PO可以買兩件式的雨衣，並表示一件式的雨衣不管怎麼樣一定都會濕，也提到原PO可以考慮多加購鞋套，穿上全副武裝的防雨套組，保證騎車到達目的地後絕對乾到不行。