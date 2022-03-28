在中國監管政策、疫情與中美摩擦加劇之下，中國網路科技大廠的裁員腳步越走越快。繼日前阿里巴巴、騰訊接連傳出計畫裁掉數萬人後，如今京東也進入雪崩式裁員，部分部門裁撤30%。

對於身陷「內憂外患」的中國網路科技大廠，業務整合、組織調整和人員裁撤，都是降低不必要的投資、費用和成本，達到「降本增效」的手段。

大廠裁員的浪潮從去年下半年開始，這個趨勢並沒有因為步入2022年後而有趨緩，腳步反而變得更快。近日，電商巨頭京東的大規模裁員成了業內人士熱議的話題。

據界面新聞報導，京東日前才傳出旗下的社區團購業務「京喜拼拼」正在裁員，裁員規模約10%到15%。然而一切尚未塵埃落定，裁員潮就蔓延到集團內的其他事業體。

報導引述知情人士指出，這次京東人員裁減所涉及的部門廣泛，包含京東零售旗下平台生態部與商業提升事業部、京東科技旗下的技術與產品創新部門、京東物流旗下的技術與數據智能部，以及京東國際業務部門。

整體裁員比例約在10%至15%，有部分部門的裁員比例上看30%。

據報導，京東這波被裁的員工大致在過去一週內陸續被人資部門約談，並被要求在3月31日前離職。然而目前仍有不少員工不願接受，正在和公司協商，包含「如何折抵未休的年假以及加班費計算」、「承諾分派的股票尚未履行」等。

也有人提到，不少被大規模裁撤的部門直到2月都還在招募新人，甚至有些單位還有「指定配額」，需聘用一定數量的新進人員。

報導引述京東2021年的財報，去年第4季的業績表現欠佳，淨虧損人民幣52億元（約新台幣234億元）。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110328