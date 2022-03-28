港股28日小幅開高，恒生指數開高17點，報21,422點，之後曾轉跌近200點，但隨即反彈，一度漲逾200點。

截至10點30分，恒指報21,598.43點，漲193.55點，漲幅0.9％。

國企指數報7,370.98點，漲87.06點，漲幅1.2％。

紅籌指數報3,906.47點，跌26.13點，跌幅0.66％。

個股方面，美團上周五公布業績，虧損低於預期，28日開盤一度大漲6％，現維持在上漲1％附近震盪。