恒指開高走高 早盤一度漲逾200點 11:422022/03/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股28日小幅開高，恒生指數開高17點，報21,422點，之後曾轉跌近200點，但隨即反彈，一度漲逾200點。 截至10點30分，恒指報21,598.43點，漲193.55點，漲幅0.9％。 國企指數報7,370.98點，漲87.06點，漲幅1.2％。 紅籌指數報3,906.47點，跌26.13點，跌幅0.66％。 個股方面，美團上周五公布業績，虧損低於預期，28日開盤一度大漲6％，現維持在上漲1％附近震盪。 阿里巴巴、美團領跌 港股早盤收跌355點 滬指開盤跌14點 深成指跌69點 #漲逾 #漲幅 #恒指 #開高走高 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》近1年房價 這區漲幅越過大台北 13:482022/03/24 財經 關注中美關係進展 陸港股開盤下跌 11:432022/03/25 財經 晶圓代工三強 高盛砍目標價 04:102022/03/25 證券．權證 權證星光大道－漢磊 投信青睞漲勢強 04:102022/03/28 證券．權證 市場關注拜登訪歐 美股早盤微幅開高 道瓊小漲 21:452022/03/24 財經 青安貸款利率 傾向年底前凍漲 15:022022/03/24 財經 投信發動季底作帳 台股早盤呈現小漲 10:242022/03/25 財經 電價下周攻防 最後凍漲機率高 04:102022/03/25 財經焦點 恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 11:432022/03/24 財經 市場聚焦俄烏局勢 美股早盤漲跌不一 道指漲逾百點 22:232022/03/25 財經 《日股》軟銀、迅銷領跌 日股連8漲止步 12:182022/03/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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