28日東北季風及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北地區有雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級。依10時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區主要為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料及氣象資料顯示，28日受東北季風及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北地區易有降雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部及高屏空品區為「普通」等級。

未來一周，28日環境風場為東北風，且受到華南雲雨區東移影響，西半部地區易有雨，空氣品質主要為普通至良好等級；29日至30日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差；31日至4月2日東北季風再增強，中部以北地區擴散條件佳，南部地區稍有污染物累積。