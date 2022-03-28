中央大學台灣經濟發展研究中心發布3月消費者信心指數（CCI）調查總數為72.24點，月降0.95點，六項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會三項指標上升 ，國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財三項指標下降，下降幅度最多為「未來半年投資股票時機」，代表民眾對升息衝擊股市的擔憂。

央大台經中心說明，這次上升幅度最多指標是「未來半年國內就業機會」66.75點、月增1.45點，上升幅度第二指標是「未來半年家庭經濟狀況」78.35點、月升0.45點，上升幅度最少是「未來半年國內物價水準」30.55點、月增0.1點。

下降幅度最多指標為「未來半年投資股票時機」45.9點、月降3.8點，下降幅度第二是「未來半年購買耐久性財貨時機」122.4點、月減3.4點，下降幅度最少是「未來半年國內經濟景氣」89.5點、月下滑0.5點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

台經中心指出，3月「購買房地產時機」指標為119.35點，與上月相較下降3.5點。「目前健康狀況」指標為104.5點，較上月下降2.45點。「目前健康狀況」指標為104.5點，較上月下降2.45點。

3月CCI指數調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為3月18日至21日以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,794位台灣地區20歲以上民眾，在95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。