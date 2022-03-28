第94屆奧斯卡於台灣時間28日如火如荼地舉行中，且因歐美解封紅毯恢復過往光景，因此吸引各國媒體關注此一影劇盛事，不少大咖藝人們也趁此時，以服裝、飾品等來表達對於如俄烏戰爭等政治、人權議題的關注，更有影帝西恩潘放話，若主辦單位不讓烏克蘭總統澤倫斯基在典禮上亮相，要把自己的小金人獎座公開熔化，盼能引起世界對於此事件的關注。

尹汝貞奧斯卡佩戴印有#withRefugee（與難民站在一起）藍絲帶。（CFP）

去年以《夢想之地》獲得奧斯卡最佳女配角獎的韓國女星尹汝貞，今年應邀擔任頒獎嘉賓，她以黑色雙排扣大衣搭配同色系長裙現身，在整套穿搭當中除了金色鈕扣特別閃耀，她胸前的藍色絲巾也格外醒目，該絲巾印有#withRefugee（與難民站在一起）的字樣。

潔美李寇蒂以#withRefugee（與難民站在一起）藍絲帶作為戒指出席奧斯卡。（CFP）

潔美李寇蒂以#withRefugee（與難民站在一起）藍絲帶作為戒指出席奧斯卡。（CFP）

同樣以該絲巾做為配件的還有資深女星潔美李寇蒂，她身穿寶藍色網狀長禮服現身，長裙上點綴著閃閃亮片，搭配如深夜般的藍色宛若星空般優雅，同時也與其耳朵上耀眼的鑽石耳環相互呼應，不過相較於耳上貴重耳環，潔美李寇蒂在紅毯上特別著重展示以印有#withRefugee藍絲帶製成的戒指，以表對此一事件的關注，也因此獲得現場一片掌聲與歡呼。

奇異博士班乃迪克康柏拜區佩戴烏克蘭國旗胸針。（CFP）

水行俠傑森摩莫亞佩戴烏克蘭國旗配色胸巾。（CFP）

在漫威系列影集中飾演「奇異博士」的班乃迪克康柏拜區，為本屆影帝的熱門候選，他以黑色西裝正裝現身，搭配透明框藍綠色鏡片的墨鏡與漆亮皮鞋現身，在西裝外套上也配有烏克蘭國旗色胸針;飾演水行俠的傑森摩莫亞向來對人權、環境等相關議題十分關注，此次參加盛事以三件式黑色西裝搭配巨大戒指，隆重出席，在領巾部分則換成烏克蘭國旗的黃藍配色，展現對俄烏戰爭的關注。