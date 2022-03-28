上海今起分區封控 特斯拉上海工廠將停產四天 11:502022/03/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在昨（27日）晚間上海宣布將分區封控進行全市核酸篩查後，美國汽車製造商特斯拉上海工廠將停產四天。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，在昨（27日）晚間上海宣布將分區封控進行全市核酸篩查後，美國汽車製造商特斯拉上海工廠將停產四天。 特斯拉工廠位於浦東新區臨港，屬於第一批封控區域。封鎖從今上午5時開始，計畫持續到本周五（4月1日）上午。 報導指出，消息人士表示，特斯拉起初試圖建立閉環管理以繼續生產，並在周日召集了工人，不過，在判斷沒有足夠條件後，公司允許工人們在當天晚上離開，特斯拉已通知工人和供應商。 防控升級 陸鋼鐵重鎮唐山22日起實施全域封控管理 美國燃料經濟罰款倍增 特斯拉受惠 #特斯拉 #封控 #分區 #上海工廠 #停產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》封城防疫 傳特斯拉上海廠將停工 09:282022/03/28 財經 上海疫情告急 今起分區封控 04:102022/03/28 全球財經 上海明起「分批封控普篩」住宅社區實施封閉式管理 22:412022/03/27 兩岸 16檔題材熱炒 一馬當先 04:102022/03/27 財經要聞 少了俄羅斯石油 特斯拉笑了 10:002022/03/26 財經 《半導體》上海防疫封控 法人：半導體業影響有限 10:272022/03/28 財經 防堵疫情 上海明起分區封控 「人員足不出戶、公共交通停駛」 22:212022/03/27 兩岸 特斯拉柏林超級工廠 啟用 04:102022/03/23 全球財經 上海分批封城 日月光投控：營收影響相當有限 10:402022/03/28 財經 BMW i8停「特斯拉車位」遭曝光車牌 網笑：有錢能任性 17:132022/03/26 社會 上海分區封控普篩 機場、鐵路、國際客貨運正常運行 10:422022/03/28 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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