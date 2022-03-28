據路透報導，在昨（27日）晚間上海宣布將分區封控進行全市核酸篩查後，美國汽車製造商特斯拉上海工廠將停產四天。

特斯拉工廠位於浦東新區臨港，屬於第一批封控區域。封鎖從今上午5時開始，計畫持續到本周五（4月1日）上午。

報導指出，消息人士表示，特斯拉起初試圖建立閉環管理以繼續生產，並在周日召集了工人，不過，在判斷沒有足夠條件後，公司允許工人們在當天晚上離開，特斯拉已通知工人和供應商。