烏克蘭曝俄軍7將領喪生

俄軍攻打烏克蘭可能約有24名將領參與，分別擔任正副指揮官。而歷經1個多月的激戰後，烏克蘭聲稱，至少已宰了其中7名將領，還有為數差不多的高階軍官。

然而，《富比士》（Forbes）雜誌網27日的評論指出，這數字雖然宛如二戰的數字般驚人，但就算烏克蘭繼續以這速率，在接下來好幾個月擊殺俄軍將領，卻無法止戰。

由於軍中始終有拚命想往上爬，接任已故將領的新秀，因此除掉原本的將領，其實無法使讓俄軍陷入癱瘓。分析指出，如果真要說的話，所謂新官上任三把火，經驗不那麼豐富的接棒人往往更積極，也更極端。

Rezantsev is the 7th Russian general killed in Ukraine. Earlier, Ukraine reported it eliminated these generals:

🔹Andrey Sukhovetsky (only one confirmed by Russia)

🔹Vitaly Gerasimov

🔹Andrey Kolesnikov

🔹Andrey Mordvichev

🔹Magomed Tushaev

🔹Oleg Mityaev pic.twitter.com/ktPoGlFTnF — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 26, 2022

就那方面來說，進入戰爭中期時，擊殺俄羅斯將領其實反倒可能使俄烏交戰更激烈。儘管烏克蘭官員說，自從俄軍2月擴大戰爭，侵略鄰國以來，已有7名俄羅斯將領陣亡，但莫斯科始終沒有明確證實。

值得一問的是，為什麼有那麼多俄軍將領自曝在敵方火力下，就算他們躲不掉TB-2無人機，起碼也能躲開拿著步槍的射手吧！

一位未具名的五角大廈官員說，將領上戰場指揮並不令人意外，但看來俄軍顯然不太授權，在指揮控制上顯然出了很大的問題。而出問題的，不只是將領在戰場上指揮部隊的能力，還有指揮官之間彼此溝通的能力。不過，這些將領會穿梭部隊之間，可能是因為俄軍士氣低落，唯有靠憤怒的將領激勵，才能提供他們動力。

當然，俄軍折損這麼多將領無助於激勵士氣，但這干擾卻是暫時，並能逆轉的。不過，烏克蘭為了戰鬥求生，就算暫時讓俄軍為了將領喪命而困惑，可能得冒著新官上任，加強火力進攻的風險，或許還是值得。

另一方面，更令人不可思議的，就是俄軍似乎沒有總指揮官，各聯兵和坦克部隊各有正副指揮官，並直接向包括俄羅斯總統普丁在內的莫斯科官員報告。

美國陸軍駐歐退役指揮官兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）說，作戰的原則之一，就是統一指揮，而那意味著有人必須全權負責，協調軍火與直接後勤，調派後備部隊，並衡量各地作戰的成敗，據以調整攻勢。而俄軍各行其是，顯然是不明智的。