華航(2610)檢視旅運需求，規畫夏季班表開始增加載客航班服務，4、5月航班數將增加約20％，依最新檢疫政策，滾動式因應市場需求進行調整。

全球航空業自3月27日展開夏季班表，華航也自3月底起陸續增班服務。兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每周六班；桃園往返上海浦東增為每周五班；高雄往返上海浦東增為每周三班；香港航線則增為每周五班載客服務。

東南亞航線4月起泰國曼谷增為每周三班；新加坡增為每周兩班；馬來西亞檳城增為每周一班；菲律賓馬尼拉增為每周四班；越南胡志明市增為每周三班；越南河內增為每周三班；柬埔寨金邊增為每周兩班。東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；4月起首爾仁川增為每周兩班；每周起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每周提供兩班服務。

北美航線5月中旬起美國洛杉磯增為每周四班，搭配安大略每周一班，往返加州大洛杉磯地區達每周五班；加拿大溫哥華則自五月起增為每周一班；6月起再新增紐約航線服務。

歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務。大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本三個航點每周一班載客服務，直飛紐西蘭奧克蘭每月一班。