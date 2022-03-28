受科技股大漲帶動，周一香港股市開高走高，目前恆生指數大漲1.6%，為21746.94點。國企股(H股)上漲1.8%，為7414.42點。

恆生科技股大漲逾3%，成分股漲多跌少，攜程集團跌逾5%，表現最疲弱。

美團大漲近13%，在恆生科技股中漲幅最大。該公司去年第四季經調整虧損小於市場預期。

其他主要科技股亦普遍走高，騰訊漲4%、快手漲5.5%、瑞聲科技漲4.5%、舜宇光學漲2.1%、嗶哩嗶哩漲3.3%、百度漲逾2%、阿里巴巴漲4.56%。

航運股表現疲弱，東方海外國際在發布業績後大跌近12%。

中遠海運國際去年淨利大跌15%，早盤股價下挫6.7%。

上海自周一起以黃浦江為界分區封鎖並分批實施核酸篩查。中芯國際宣布其上海廠維持正常營運，將遵守相關規定。

上海國際港務公司宣布，除非受到極端惡劣天氣影響，否則全港各生產單位將維持24小時作業。

中國最大煤炭生產商神華目前大漲8.7%，該公司去年淨利大幅成長44%。