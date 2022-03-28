知名YouTuber千千，她不僅擁有台泰混血美麗臉蛋與纖細身材，且跟瘦瘦的外形成反比的，是她的超驚人食量，加上作風活潑親民，千千因此大受歡迎，目前她開設的YouTube頻道「千千進食中」，已突破170萬，近日她在社群分享拍片過程遇上恐怖的事情，第一次上貓空跟陽明山看夜景，車窗外的詭異畫面讓全車嚇傻，直呼心臟真的受不了。

白皙正妹千千是護理師出身，但讓她聲名大噪的是她的食量，千千2016年曾到日本參加綜藝節目《火力全開大胃王》，當時她擔任台灣隊長受到矚目，隔年又參加蕎麥麵全國大賽獲得亞軍，因此吸引經紀公司注意，一度考慮在日本出道發展，但最終千千因工作關係婉拒，同時開始經營YT頻道「千千進食中」，相當受到歡迎。

而除了忙拍片外，千千也經常透過社群平台，跟粉絲們分享日常生活與拍片花絮，近日她就在臉書po文，透露上台北發展這麼多年，首度為了拍片上貓空、陽明山看夜景，但她的心得不是好浪漫，而是「晚上山路好可怕哈哈哈哈哈」。

她回憶當天的經過，表示自己跟工作人員是開車前往，本來沿路在聊天，結果經過一個前不著村、後不著店的地方時，千千突然在電線桿旁邊看到一個人，整車突然一陣沉默，她這才開口：「剛那個人應該不是只有我看到吼？」，窗外的畫面實在太詭異，讓她事後回想還是覺得很奇怪，「到底沒事站電線桿旁邊幹嘛，母湯啊內啊啊啊心臟咩刊幾(承受不了)」。