數位金融時代來臨，不僅年輕族群依賴網路使用，就連熟齡世代也逐漸習慣「無接觸金融」服務。新光人壽以客戶體驗為中心，積極發展數位服務，副品牌「人生設計所LIFE Lab.」於2021年底推出「業務員媒合平台」，搭配人生設計所風險小怪獸進行有趣的人格分析小遊戲，讓客戶選擇與自己最投緣的保險顧問，24小時不間斷協助客戶解決保險相關疑難雜症，致力落實公平待客，也期待掀起保險數位顧問諮詢新風潮。

「業務員媒合平台」，運用機器學習分析大數據，協助需要保險諮詢服務的民眾在線上找配對到最適合自身的業務員，平台中除了使用「協同過濾」(collaborative filtering)技術，透過分析客戶或事物間的相似性，以演算法預測客戶可能感興趣的內容，並加入「Botbonnie聊天機器人」，可24小時自動回覆客戶提出的問題，並透過文字引導，指派最為適合解決問題的業務員來幫客戶服務。根據統計，近三個月內促的諮詢機會，年齡範圍從22至72歲，滿意度高達100%。

「業務員媒合平台」，運用機器學習分析大數據，協助需要保險諮詢服務的民眾在線上找配對到最適合自身的業務員。（圖/新光人壽提供）

人生設計所所長顏睦原表示，新光人壽積極發展數位轉型，並落實公平待客，應用科技創新金融產品與服務，客戶透過業務員媒合平台，不出門也能找到信任度高，彼此又聊得來的業務員，有效降低陌生焦慮；對業務員而言，藉由平台也能提前得知客戶性格側寫，有助於未來雙方互動，並為客戶提出專業且客製化的建議。如有需要更進一步的服務，也可以到人生設計所實體門市請專人協助辦理，並為客戶做更深入的規劃及討論。

新光人壽2018年成立副品牌「人生設計所LIFE Lab.」新型態保險體驗店，以具現代化新穎、專業的門市形象及串聯新世代數位工具，提供民眾「無壓力諮詢、重塑保險體驗」的保險服務，展現全新品牌形象。

目前「人生設計所LIFE Lab.」於大台北地區設有館前店、建北店、新板店三個服務據點，館前旗艦店外牆建置有趣的數位互動遊戲，店內則結合咖啡廳與文創風格，提供無壓力的客戶諮詢服務，也於2021年榮獲IDC亞太區未來企業大獎「全方位體驗創新獎」及亞洲設計獎「社會影響力」Winner，顯示人生設計所徹底翻轉一般民眾對保險推銷的刻板印象，深獲大眾肯定。