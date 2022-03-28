勞動部28日赴立法院進行專案報告，面對營造業遲未解決的缺工問題，立法委員蔣萬安也提出質詢。對此，勞動部坦言，確實在營造業缺工媒合中發生很多問題，包括薪資偏低、雇主傾向聘雇移工等，後續仍待繼續努力。

勞動部長許銘春28日出席立法院社福衛環委員會進行「111年度勞動檢查規劃」報告。營造業缺工問題遲遲未解決，面對各項建案趕在今年開工，很多工地進度延遲，甚至營造公會日前已上書蔡英文總統請命，盼能成立任務編組的「專案小組」以解營造業當前面臨的難題。

蔣萬安表示，內政部營建署調查，營造業缺工人數為 11.8萬人，主計總處則認為缺工人數有2.5萬人，「這中間的落差在哪？勞動部是否有做自己的調查？」勞動部長許銘春表示，勞動部目前是用主計總處的數字，缺工數為2萬5,758人，比去年同期增加1萬1,000多人，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良也補充，以1月需求來算單月需求淨增1,600人，4月也會增加2,200多人的缺工。

蔡孟良說，發展署與營建署合作缺工專案，目前營建業真正提出僅2,000多個職缺，但在服務過程中確實也發現問題，例如業者提出的職缺，在勞動薪資要件部分多偏低，導致國人就業意願偏低，甚至有業者最主要還是傾向透過引進移工的方式來補足人力，所以再提出職缺之後，又取消了後續的服務，這部分會後續會繼續努力。

蔣萬安指出，除了勞動部提到的營造業沒有合理薪資待遇之外，也要從改善職場環境開始做起，強化工作環境的安全性，而業者缺乏的是有經驗的、熟練的技術工，要符合勞工與業者的需求，才能提高媒合率、確實解決缺工問題，不然依照營建署的補實率不到5成，缺工問題很難解決。