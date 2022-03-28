少子化趨勢下，每個新生兒都是爸媽最在意的心肝寶貝，全球人壽在兒童節將至前夕提醒爸媽，新生兒出生10天內最好能完成投保，否則也不要超過六個月的黃金期，至於新生兒保單則有三必備，即日額加實支實付醫療險、意外險加意外醫療、癌險或重大疾病險。

如同準媽媽懷孕期間對很多未確定事物的擔心，新手爸媽們對新生兒的體況等亦會有很多憂慮，新生兒的先天性疾病或嬰幼兒期容易被感染、感冒等，都會令爸媽在照顧上疲於奔命，且要請假照顧，經濟上亦會受到影響。

為降低新生兒生病住院等造成爸媽們經濟上的負擔，全球人壽建議懷孕時應作好功課，把握新生兒出生後10天內投保，在未出現任何健康問題或病徵時，先替小朋友買到必備保障，或錯過10天的投保期，亦要把握在出生後六個月內完成投保，才能降低育兒期醫療造成的經濟風險。

全球人壽提醒，投保必需要有身分證號才能進行，建議爸媽可在孩子出生前事先瞭解出生登記規定，並對孩子命名有共識，在孩子出生後，儘早辦理出生登記取得身分證號，也可透過內政部戶政司全球資訊網24小時的「線上申辦出生登記」，迅速又防疫。

而新生兒的三類必備保單，第一就是住院日額與實支實付醫療險，實支實付可支應住院、手術及醫療相關有單據的費用，若搭配住院日額等，可提高保障，且爸媽請假照護的相關經濟損失，亦可有一定程度的補償。

二是傷害險及傷害醫療，即俗稱的意外險，小朋友在就學期間，因為好動及自我防護能力不足，常見因意外的骨折、受傷，住院或須在家療養，若有意外險及意外醫療，亦可負擔相關的費用。

三是癌症險或重大傷病險，許多疾病的發生年齡下降，若不幸在兒童時期罹病，可能面臨長期的治療與龐大的醫療費用，若在兒童費率較低時，投保癌險或重大傷病險，可給小朋友基本保障，先將意外罹患重大疾病的風險規畫好。

不過，最後全球人壽還是提醒爸媽在確保小朋友前，要先檢視自己的保障及豁免保費是否充足，避免因大人的意外或疾病，無法工作、無力繳交保費，讓小朋友的保單也跟著失效。