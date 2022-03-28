上海27日晚間宣布祭出以黃浦江為界，分兩批多日形式的「半封城」，進行新一輪核酸檢測與社區嚴格封控管理。上海台協副會長蔡世明表示，在台商影響上涉及餐飲相關的可能首當其衝，例如就有經營月子中心的台商，發菜工廠在已被封控的浦東，但經營據點卻在浦西、導致無法送餐，也緊急聯繫台辦協助申辦許可證來解決；另外外省市到上海的出差行程，也是全面取消。

在生活面影響上，蔡世明也說，自己雖然是第二批封控地區，也是運氣好27日晚間就訂到菜，但今天一早大陸的各大買菜手機平台全數爆滿，甚至接不了單，要買還得碰運氣，到實體超市也更多像「搶菜」而不是「買菜」。但他認為這是短時間的狀態，相信上海很快會從周邊省市調到物資確保食物等後勤保障。

他也認為，面對這樣的社區封控，經濟與企業經營面難免會受影響，對照稍早的深圳的類封城情形與做法，認為上海後續應該被期待，也有機會推出例如減租、減免社保等企業補貼。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷在28日記者會上說明，新一輪核酸篩查與原來的網格化篩查包括抗原檢測同步展開，並分兩批依次進行。第一批是黃浦江以東、以南的浦東新區等重點區域及毗鄰區域，從3月28日5點至4月1日5點，嚴格封控管理4天，期間間隔至少24小時展開2次核酸檢測。

第二批地區則包含黃浦江以西的閔行區、徐匯區、嘉定區、黃浦區等重點區域及毗鄰區域，還有除第一批以外的其他區域。從4月1日3點至4月5日3點嚴格封控管理4天，期間間隔至少24小時進行2次核酸檢測。同時3月28日至4月1日期間，重點區域仍需嚴格落實封控管理，非重點區域進行1次抗原檢測。