28日，韓國現代汽車宣布，在自己環保車款進入美國市場長達11年之後，在2月份時，累計銷售已正式突破50萬輛大關。

現代汽車加上起亞，2月在美國共賣出1.52萬輛環保汽車，使得這過去10年多以來，一共銷售50.8萬輛左右。僅在2021年，現代集團環保車業績就大增1.83倍，超過11萬輛。

2011年一整年內，現代在美國的環保車銷售量僅1.34萬輛左右。結果到了2017年，突然大增4倍到5.56萬輛。不過，2018以及2019這兩年買氣不佳，到了2020新冠病毒爆發之年更慘，一整年僅賣出3.9萬輛環保汽車。

現代統計，在過去11年期間，美國的混合動力車款賣得最好，約在46.1萬輛，其次是電動車4.6萬輛。現代集團從2014年開始就在美國銷售電動車，2018年推出的Nexo氫燃料電池車款，迄今也在美國賣出近千輛。

其中，現代的油電混合車Sonata賣得最好，約為14.7萬輛，起亞Niro也賣出11.2萬輛緊追在後。至於現代目前主打的電動車IONIQ，也有7.6萬輛業績。

現代樂觀預估，2022年美國的環保車輛可望賣得嚇嚇叫。因為，僅在2022年前兩個月，就已賣出2.6萬輛，占美國總銷售量的13.1%並創下歷史新高。