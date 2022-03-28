基隆市警局發生員警勤務中涉足飲酒場所，造成防疫破口，警政署長陳家欽在立法院答覆立委葉毓蘭質詢時表示，勤務中飲酒就是不對、不該的行為，警察的勤務就是要面對民眾、保護民眾安全，怎麼可以飲酒？有時地區狀況不同，警方必須參與地方士紳飲宴，但必須請假，並向長官報備核准才能去。

陳家欽並強調，上班飲酒就是不對；且他有一個原則，必要時去相關場合只能是致意，不能喝酒，因為回來還要上班；若是飲酒後回上班處，主管有責任將之換班，不能再服勤。

立法院國防委員會今進行國安局業務報告並備詢，會議先機密後公開。陳家欽在答詢時，作上述說明。

此外，陳家欽在立院受訪指出，這次基隆市警察局的兩名員警，違反警察的規定外出飲酒、吃宵夜而染疫，對於這樣的行為，警政署感到相當的遺憾與痛心，也認為相當不應該。

陳家欽強調，昨天基隆市警察局已經進行全面普篩，這是現在的當務之急，警政署也待命、調度相關警力，會全力協助維護治安，請基隆市民安心，絕對不會有治安的空窗期。

陳家欽說，今天上午已經沒有增加確診人數，基隆市警察局昨天已經有進行普篩，現在就等待普篩的結果出來，「治安沒有破口」，警政署已經調動足夠警力，全力協助基隆市警察局，請市民放心。