隨各大行庫限縮土建融和房貸業務成長量，加上央行宣布升息1碼，牽動首購房貸族荷包。房仲業者以聯徵中心最新資料比照2013年同期各縣市貸款人數與授信餘額後發現，在人數上，桃園以增加2.2萬人最多；從授信餘額上從比例來看，金門增加140%最為驚人，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，雙北房價高漲，近年買方轉往蛋白區，帶動蛋白交易火熱，也讓借款人數和授信餘額明顯增加。

從人數消長上可約莫看得出這9年間交易熱區的改變，最讓人驚訝的是，雙北各減少2萬餘人，反觀桃園、台中表現強勢，分別增加2.2萬人與1.5萬人，而新竹與高雄增加1.4萬人緊追在後。

徐佳馨認為，雙北過高房價讓買方外逃，是桃園與新竹火熱的重要因素，加上這些區域近年推案連連，在交屋潮帶動下，人數自然明顯增加。

至於房貸授信餘額上，北市僅增加9.1%，新北也僅增加38.6%，雖然基期高，但增幅明顯小於其他縣市。而近年話題不少的金門、澎湖、新竹縣、台南等地，增幅都在7成以上，不僅表示這些區域近年房價漲幅明顯，資金已經從蛋黃區擴及到其他區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，房貸升升不息對於一般民眾影響最深，建議購屋人在出手之前多方評估，除了選擇在鑑價、成數與利率對自己最為有利的銀行之外，若打算長期持有，也能把提前償還本金作為因應之道，以因應升息所造成的衝擊。