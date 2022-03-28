迎接兒童節四天連假，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館搶攻親子出遊商機，打造「小孩放電爸媽充電」優惠住房專案，即日起至4月30日止，小孩放電免費贈兒童新樂園樂Fun券，無限暢玩13項設施，爸媽充電另贈IG超夯「FLASH COFFEE閃電咖啡」。4月1日至4月5日入住再加碼造型氣球及迎賓點心，依房型人數加贈吃到飽自助式早餐，三人房最低只要2,500元起。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠，住房專案適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

本身即擁有獨特新潮設計風格的捷絲旅台北西門館，此次特別攜手標榜快速便利的新加坡潮牌連鎖FLASH COFFEE閃電咖啡，免費贈送爸媽每人一杯招牌大人系「閃電系列經典美式咖啡」，超醒目的黃色閃電LOGO，讓爸媽迅速充好電，IG打卡美拍更新動態。住房專案所贈送的專屬咖啡兌換券與科技結合，掃描QR Code下載Flash Coffee App，任選鄰近的門市線上點餐及取餐，玩到哪，喝到哪！遊玩台北更便利。